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Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

18.08.2019 20:16 Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.

31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Jevtovic x, Erdon Daci xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Bajic xx,

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Mehmet Sak xx, Michal Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sedat xx, Moke xx, İlhan Parlak xx, Canteros xx, Aydın xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, William, Enden, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Sadaev

Teknik Direktör: Adnan Erkan

Sarı kart: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - KONYA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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