Haberler » Spor » Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

23.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:03 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 16. hafta maçında evinde ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.

31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'in şutu üstten dışarı çıktı.

32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx,

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Selim xx, Skubic xx, Alper xxx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Amir xx, Milosevic xx, Bajic x

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Shengelia, Miya, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Campi xx, Preira xx, Novak xx, Obi Mikel xx, Abdulkadir xx, Sturridge xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Yusuf, Doğan, Fıratcan, Abdurrahim

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Sörloth (dk. 38) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Turan (Konyaspor) - KONYA

Trabzonspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:32   Altınordu: 1-1 - Spor
21:26   Yeşil sahada evlilik teklifi - Spor
21:25   Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:24   Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor
21:20   FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Spor
20:44   Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Spor
20:10   Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Spor
19:25   Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Spor
18:47   Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Spor
17:59   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Spor
23.12.2019 21:41:17