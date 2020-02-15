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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. hafta maçında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaşıyor.

15.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:13Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 22. hafta maçında evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada orta alanda gelişen Göztepe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, direğe çarparak oyun alanına döndü.

26. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ kurtardı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Alparslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Uğur xx, Skubic xx, Guilherme x, Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Hurtado, Amir, Alper, Mak, Şener, Ferhat, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: Göktuğ xx, Alpaslan xx, Titi xx, Gassama xx, Erkan xx, Castro xxx, Soner xx, Serdar xxx, Napoleoni xx, Halil xx, Kamil xx

Yedekler: Eren, Mora, Costa, Silva, Tripic, Yalçın, Jerome, Schwechlen, Deniz, Murat

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39) (Göztepe)

Sarı kart: Guilherme (Konyaspor) - KONYA

Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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