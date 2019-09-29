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Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor.

29.09.2019 15:10Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.

24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.

26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Skubic xxx, Alper xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia x, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Amir, Miya, Mücahit Can Akçay, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx, Poulain xx, Yasir xx, Lopes xx, Mensah xx, Rienstra xx, Henrique xx, Bilal xx, Umut xx, Adebayor xx

Yedekler: Hakan, İsmail, Atila, Mert, Djedje, Nurettin, Ntep, Ziya, Adryan, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.), Milosevic (dk. 45) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Alper (Konyaspor), Bilal, Henrique (İ.M.Kayserispor), - KONYA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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