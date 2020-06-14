Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın ayağında 2 adet kırık tespit edildi. Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, başarılı kaleci için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

14.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:43

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

ÇOK SAYIDA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLANDI

Muslera'nın yaşadığı sakatlık sonrası, futbol dünyasından birçok kulüp ve futbolcu, tecrübeli oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İşte Muslera için yapılan paylaşımlar;

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor, Haber

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