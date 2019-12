Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir , evinde Konyaspor 'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)13. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın savunma arkasına gönderdiği pası alan Elia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.26. dakikada sol köşeden Visca'nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Ponc, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-036. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta çıktı.Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak xxM.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Mehmet Topal xx, Visca xx, Elia x, Aleksic xx, Crivelli xxYedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Gökhan İnler, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir, Robinho, Demba BaTeknik Direktör: Okan Burukİ.H. Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim Ay x, Volkan Fındıklı x, Ferhat xx, Anicic xx, Jonsson xx, Ömer Ali x, Milosevic x, Hadziahmetovic xx, Bajic xYedekler: Mücahit, Ozan Can, Ali Turan, Alper, Ali Yaşar, Miya, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can, DaciTeknik Direktör: Aykut KocamanGol: Ponck (dk. 26) (Başakşehir) - İSTANBUL