Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Sivas'ta, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

13.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:03
Sivas'ta, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, Süper Lig maçlarını takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesinde gerçekleştirildi.
Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Sivas Halk Sağlığı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kemal Filiz, gazetecilere, 15 Haziran'daki müsabakayla ilgili sahada bulunacak tüm görevlilerin testini yaptıklarını söyledi.
Bu anlamda sağlık çalışanlarının ciddi emek verdiğini vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:
"Basın emekçisi arkadaşlarımızın hem sağlığını korumak hem de Türkiye Futbol Federasyonunun vermiş olduğu talimatları yerine getirmek için bugün itibarıyla testlerimizi yaptık. Bundan sonra düzenli olarak iç saha maçlarında görevli tüm basın mensubu arkadaşlarımıza yine bu testleri yapacağız. Bu sistem 8 hafta boyunca devam edecek. İnşallah bu pandemi süreci atlatılır, Sivasspor'u taraftarların statta destekleyeceği günleri yakın zamanda görürüz. Yeni sezonda da inşallah hep beraber test yapmadan rahat bir şekilde maçlarımızı izleyebiliriz."
Filiz, kalan 8 haftayı Sivasspor'un en iyi şekilde geçirerek şampiyon olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan da "Pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi müsabakada görev yapacak basın mensuplarına test yapıldı. Yarın sonuçları alarak TFF'nin belirlediği doktora teslim edeceğiz." diye konuştu. Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Spor, Haber

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