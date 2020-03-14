Süper Lig maçının oynanacağı stat dezenfekte edildi
Süper Lig maçının oynanacağı stat dezenfekte edildi Denizli Atatürk Stadyumu dezenfekte edildi Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini sürdürüyor.
14.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:56
Süper Lig maçının oynanacağı stat dezenfekte edildi Denizli Atatürk Stadyumu dezenfekte edildi
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini sürdürüyor. Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşmasının oynanacağı Denizli Atatürk Stadyumu'nda korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı tedbirlerine devam ediyor. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Denizli Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfektasyon uygulaması yapıldı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da ayrı ayrı hijyen işlemlerinden geçirildi.Minibüsler ve otobüsler dezenfekte ediliyorDenizli Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı aldığı tedbirler kapsamında bünyesinde bulunan şehir içi otobüslerde her gün yaptığı temizlik ve dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor. Bu işlemlerin yanı sıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin koordine ve denetiminde, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Denizli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası'nın şehir içi minibüs hatları, okul ve iş servisleri dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini sürdürüyor. Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşmasının oynanacağı Denizli Atatürk Stadyumu'nda korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı tedbirlerine devam ediyor. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Denizli Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfektasyon uygulaması yapıldı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da ayrı ayrı hijyen işlemlerinden geçirildi.Minibüsler ve otobüsler dezenfekte ediliyorDenizli Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı aldığı tedbirler kapsamında bünyesinde bulunan şehir içi otobüslerde her gün yaptığı temizlik ve dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor. Bu işlemlerin yanı sıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin koordine ve denetiminde, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Denizli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası'nın şehir içi minibüs hatları, okul ve iş servisleri dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Süper Lig maçının oynanacağı stat dezenfekte edildi
Etiketler : Denizlispor, Denizli, Genel
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