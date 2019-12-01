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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

01.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:38Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol evinde 'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

36. dakika Nazım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk'un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın içeri verdiği pasta Berkay'ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Metin xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx Behich xx, Epureanu xx, Ponck xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx, Mehmet Topal xx, Elia xx, Berkay Özcan xx, Visca xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Arda, Muhammet, Demba Ba, Viera, Kerim, Azubuike, Robinho, Gökhan, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat xx, Nazım Sangare xx, Celutska xx, Diego xx, Tarık Çamdal xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik xx, Aatif xx, Mukairu xx

Yedekler: Boffin, Salih, Leschuk, Dala, Kulembe, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir) - İSTANBUL

Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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