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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

14.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:58Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , 'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mahmut'un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.

14. dakikada Lens'in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi.

39. dakikada Lens'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N'Koudou topu kafayla Diaby'e indirdi. Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Süleyman Özay xx

Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx, Visca xx, Demba Ba xxx, Elia xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Karius xxx, Lens xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xx

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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