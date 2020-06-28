Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.
28.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:36
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
12. dakikada ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi.
18. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xxx, Aleksic xx, Robinho xxx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Mehmet Topal, Elia, Berkay, Gökhan, Gulbrandsen, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Lemina xx, Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx, Emre Akbaba xx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx
Yedekler: Berk, Şener, Emin, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Yunus, Sekidika
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Galatasaray, Başakşehir, Robinho, Spor, Haber