Haberler » Spor » Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

02.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:03Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol evinde FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Twumasi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine ortasında Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Günay'dan döndü ve tekrar Crivelli'nin önünde kaldı. Crivelli'nin vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden yaptığı vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx, Mahmut xx, Visca xx, Aleksic xx, Elia xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Berkay, Azabuike, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx, Twumasi xx, Güray Vural xx, Maxim xx, Kayode xx

Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kart: Skrtel (Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
2.03.2020 21:55:39