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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

10.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:09Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Orgill'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Visca xxx, Berkay xx, Gulbrandsen xx, Crivelli xxx

Yedekler: Volkan, Arda, Elia, Demba Ba, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Sak x, Moke xx, Faty xx, Sedat xx, Aydın xx, İlhan xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Canteros, Mahmut, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Crivelli (dk. 10) (Başakşehir)

Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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