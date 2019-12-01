Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir
, evinde karşılaştığı Antalyaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Metin xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Behich x (Kerim dk. 58 xx), Epureanu xx, Ponck xx, Clichy xxx, İrfan Can Kahveci xx, Mehmet Topal xx, Elia xxx (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan x (Aleksic dk. 46 xxx), Visca xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celutska xx, Diego xx, Tarık Çamdal xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Leschuk dk. 66 xx), Doğukan Sinik xx, Aatif x (Fredy dk. 78 ?), Mukairu x
Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir) - İSTANBUL