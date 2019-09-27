Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

27.09.2019 21:24Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Visca'nın yerden yaptığı vuruş önce savunmadan sekti sonra direkten oyun alanına döndü.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası dışına verdiği pasta Visca'nın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanatta topu taşıyan Caiçara pası önündeki Visca'ya bıraktı. Visca'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin kafa vuruşunda top Guldbrandsen'in önünde kaldı. Guldbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan Can xxx, Visca xxx, Aleksic xxx, Gulbrandsen xxx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Arda, Elia, Demba Ba, Aziz, Uğur, Azubuike, Robinho, Gökhan

Teknik Sorumlu: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Morozyuk x, Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Attamah x, de Pauw x, Boldrin xx, Samudio xx, Scepovic xx

Yedekler: Tarık, Abdullah, Oğulcan, Barış, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Sasse, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Aleksic (dk. 19), Guldbrandsen (dk. 33) (Başakşehir) - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:35 Okan buruk'un açıklamaları
01:33 İsmail kartal'ın açıklamaları
01:31 İrfan can kahveci'nin açıklamaları
00:46 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:31 PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
00:24 Sea To Sky Enduro Yarışları
00:21 İsmail Kartal: "Farklı mağlup olmayı hak etmedik"