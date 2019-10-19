Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir
, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Gulbrandsen hatalı pasında orta sahada araya giren Soner'in topla birlikte ilerleyip ceza yayı üzerinde Soner'in vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada Jerome'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda kaleci Mert soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada sol kanattan Robinho
'nun ortasında arka direkte topla buluşan Mahmut'un vuruşunda kaleci Beto kornere çeldi.
90+2. dakikada Robinho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile vurdu. Savunmadan seken topu arka direkte alan Skrtel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Kısal xx, Serkan Çimen xx
M. Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx (Mehmet Topal dk. 46 x), Mahmut Tekdemir xx, Edin Visca xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 82 ?), Fredrik Gulbrandsen xxx (Demba Ba dk. 73 x), Enzo Crivelli xx
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike, Kerim Frei
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: Beto x, Gassama x, Titi x, Alpaslan x, Berkan x, Soner Aydoğdu xx, Poko x, Serdar Gürler x (Yasin Öztekin dk. 85 ?), Napoleoni xx (Halil Akbunar dk. 60 x), Mossoro xx (Andre Castro dk. 80 ?), Jerome x
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges, Eren Derdiyok, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Gulbrandsen (dk. 11), Skrtel (dk. 90+2) (M. Başakşehir), Soner (dk. 64) (Göztepe)
Sarı kartlar: Gökhan İner (M. Başakşehir), Mossoro, Alpaslan, Poko (Göztepe) - İSTANBUL