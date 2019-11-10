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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

10.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:08Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Başakşehir, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sert şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.

51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aubuike'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Gulbrandsen'in gelişine yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, Pazdan'ı çalımladı. Daha sonra yerden ceza sahası içinde Crivelli'nin önüne bıraktı. Crivelli'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

87. dakikada Aydın'ın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi ve ağlara gitti. 2-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Visca xxx, Berkay x (Arda dk. 63 xx), Gulbrandsen x (Elia dk. 73 xx), Crivelli xxxx (Demba Ba dk. 83 ?)

Yedekler: Volkan, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic x (Yalçın dk. 46 xx), Pazdan xx, Sak x (Cebrail dk. 83 ?), Moke xx, Faty xx, Sedat x (Canteros dk. 54 x), Aydın xxx, İlhan xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Alihan, Mahmut, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Crivelli (dk. 10 ve 77) (Başakşehir), Aydın (dk. 87) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kitsiou, Mehmet Sak (Ankaragücü), Arda (Başakşehir) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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