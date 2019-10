Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş 'ı ağırlıyor. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'la karşılaşıyor. Ankara'da oynanan maçta ilk yarı her iki takımında karşılıklı pozisyonlarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü taraftarının desteği bir an bile kesmediği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.Maçtan dakikalar (ilk yarı)11. dakikada MKE Ankaragücü'nde sol kanattan Pinto'nun açtığı orta sonucu Orgill pozisyona girdi. Kaleye teyit geçen ortada Orgill topa dokunamadı ve pozisyon autla sonuçlandı.15. dakikada Beşiktaş'ta omuz omuza bir pozisyonda ceza sahasına giren Lens'in yerden verdiği pasa MKE Ankaragücü kalecisi Korcan ayağıyla uzanarak topu kornere attı.18. dakikada Beşiktaş takımının rakip yarı sahanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu Caner Erkin paslaşarak kullandı. Atiba'yla verkaç yapan Caner'in ceza sahasına yaptığı ortayı Burak Yılmaz göğsüyle kontrol ederek gol pozisyonuna girdi. Burak'ın etkisiz şutu sonucu, MKE Ankaragücü kalecisi Korcan, topu bloke etti.24. dakikada MKE Ankaragücü yarı sahasının sağ kanadında yaşanan ikili mücadele sırasında Tiago Pinto, Douglas'a kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Güven Yalçın, zayıf bir vuruş yaparak topu kaleci Korcan'ın kucağına yuvarladı.28. dakikada Beşiktaş, maçtaki en tehlikeli gol pozisyonuna girdi. Orta alandan topu seri bir şekilde süren Diaby, kendi çabasıyla ceza sahasına girerek şutunu çekti. MKE Ankaragücü kalecisi Korcan, soğuk kanlı bir şekilde bu şutu da bloke etti.32. dakikada Beşiktaş, Vida'yla başlayan pas trafiğinde organize bir pozisyon geliştirdi. Ceza sahası içine gelen pasta iyi bir şekilde hareketlenen Elneny, topa hamle yaptığı sırada MKE Ankaragücü kalecisi Korcan'la çarpıştı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından korcan maça devam edebildi.41. dakikada MKE Ankaragücü takımı, Beşiktaş kalesini abluka altına aldı. Sağlı sollu ortalarla gol arayan MKE Ankaragücü, birçok pozisyondan yararlanamadı.Stat: Eryaman StadıHakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xxMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xxx, Stylianos Kitsiou xxx, Michal Pazdan xxx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xxx, Wilfried Moke xx, Ricardo Faty xx, Hasan Kaya xx, Sedat Ağçay xx, İlhan Parlak xx, DenverOrgill xxYedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Ahmet Can Arık, Mahmut Altınkaya, Alper Önal, Zaur SadaevTeknik Direktör: Hayrettin AksoyBeşiktaş: Loris Karius xx, Douglas xx, Domagoj Vida xxx, Necip Uysal xxx, Caner Erkin xx, Naser Elneny xx, Atiba Hutchinson xxx, Jeremain Lens xx, Abdoulay Diaby xxx, Güven Yalçın xx, Burak Yılmaz xxYedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Rocco, Umut Nayir, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Kartal Kayra YılmazTeknik Direktör: Abdullah AvcıSarı Kartlar: Pinto (MKE Ankaragücü), Caner Erkin (Beşiktaş) - ANKARA