Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü
, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti. Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
65. dakikada sol kanattan Mehmet Sak'ın ortasında Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
69. dakikada sol kanattan Ankaragücü kalesine yaklaşan Bifouma'nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
75. dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Yusuf Bozdoğan xx
Ankaragücü: Korcan xxx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Moke x (Cebrail Karayel dk. 89 ?), Sedat xx (Ricardo Faty dk. 64 xx), Canteros xx, Aydın x (Mehmet Sak dk. 60 xx), İlhan xx, Orgill xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Issam xx, Robin xx, Mustafa xx, Sakıb xx, Acquah xx, Chaleli xx (Murat Yıldırım dk. 73 xx), Guilherme xx (Özer Özdemir dk. 88 ?), Donald xx, Bifouma xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Jahovic xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza,
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Jahovic (dk. 26), Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43), Donald (dk. 82) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Kitsiou (dk. 75) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ante Kulusic, Stelio Kitsio, Tiago Pinto (Ankaragücü), Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli (Yeni Malatyaspor) - ANKARA