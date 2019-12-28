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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u ağırlıyor.

28.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:03 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, 'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Kitsiou'nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.

39. dakikada Canteros'un ortasına ceza sahası içerisinde Faty'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

45+1. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler x, Candaş Elbil x, Bilal Gölen x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Alihan Kubalas xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Faty xx, Kitsiou xx, Canteros xx, İlhan Parlak xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Mehmet Sak, Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Zaur Sadaev

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xxx, Olcay Şahan xx, Sackey xx, Murawski xx, Aissati xx, Sacko xx, Barrow ?, Rodallega xx

Yedekler: , Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 22), Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Barrow (dk. 10) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Orgill (MKE Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Kaynak: İHA

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