Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK.: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada Tiago Pinto'nun ortasında Dever Orgill kafa ile vurdu. Top üstten auta gitti.



30. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıyı kullanan Patrick Twumasi, kaleci Korcan Çelikay'ın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Eryaman



Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Kamil Çetin xx



MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Wilfred Moke xx, Ricardo Faty xx, İlhan parlak xx, Hector Canteros xx, Aydın Karabulut xx, Dever Orgill xx



Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Zaur Sadaev, Hasan Kaya, Alper Önal



Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy



Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Jean-Armel Kana-Biyik xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Pawel Olkowski xx, Raman Chibash xx, Souleymane Diarra xx, Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Papy Djilobodji xx, Patrick Twumasi xx



Yedekler: Yuri Lodygin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Bartlomiej Pawlowski



Teknik Direktör: Mariusi Ninel Sumudica



Gol: Patrick Twumasi (dk. 30 pen.) (Gaziantep FK)



Sarı Kartlar: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), Papy Djilobodji (Gaziantep FK) - ANKARA

Kaynak: İHA