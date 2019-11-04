Haberler » Spor » Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK.: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK.: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

04.11.2019 20:53Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK.: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Tiago Pinto'nun ortasında Dever Orgill kafa ile vurdu. Top üstten auta gitti.

30. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıyı kullanan Patrick Twumasi, kaleci Korcan Çelikay'ın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Kamil Çetin xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Wilfred Moke xx, Ricardo Faty xx, İlhan parlak xx, Hector Canteros xx, Aydın Karabulut xx, Dever Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Zaur Sadaev, Hasan Kaya, Alper Önal

Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Jean-Armel Kana-Biyik xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Pawel Olkowski xx, Raman Chibash xx, Souleymane Diarra xx, Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Papy Djilobodji xx, Patrick Twumasi xx

Yedekler: Yuri Lodygin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Bartlomiej Pawlowski

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Sumudica

Gol: Patrick Twumasi (dk. 30 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), Papy Djilobodji (Gaziantep FK) - ANKARA

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:10 Şampiyonlar krallar gibi karşılandı
23:08 Mustafa Ati Göksu: "Futbola özgü her şey vardı"
23:07 Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
4.11.2019 23:22:16