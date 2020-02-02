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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

02.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:44Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, 'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan Hadadi'nın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında arka direkte Thiam'ın kafa vuruşunu kaleci Korcan çeldi. Dönen topu İlhan ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.

28. dakikada Orgill'in ortasında ceza sahası içinde Lobjanidze'nin şutunda top direkten döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Bahattin Duran x, İlker Takpak x

MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker xx, Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Lukasik xx, Lobjanidze xx, Oscar Scarione xx, Rodrigues xx, Orgill xx

Yedekler: Schuck, Mahmut Akan, Faty, Orkan Çınar, Ender Aygören, Michalak, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Fatih Tultak, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kasımpaşa: Fatih xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Tarkan xx, İlhan xx, Quaresma xx, Ndongla xx, Thiam xx

Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Jorge Filipe Fernandes, Sarlija, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç

Teknik Direktör: İsmail Karaman

Gol: Thiam (dk. 7) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla (Kasımpaşa) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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