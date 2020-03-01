Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 – Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor
'a 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.
18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.
40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.
53. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.
57. dakikada Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.
69. dakikada kullanılan köşe vuruşundan gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Friedrich'den döndü. Hakan bu sefer ayağı ile tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1
72. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan ağlara gönderdi. 0-2
90. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına gire İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarpan top kornere çıktı.
90+1. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk x, Mehmet Salih Mazlum x, Deniz Caner Özaral x
MKE Ankaragücü: Friedrich x, Kitsiou x, Kulusic x, Pazdan x, Cebrail Karayel x, Lukasik x, Stanojevic x, Saba x (Orkan Çınar dk. 76 x), Rodrigues x (İlhan Parlak dk. 84 ?), Michalak x (Faty dk. 41 x), Orgill x
Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Rivas
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx (Ziya Erdal dk. 80 ?), Fatih Aksoy xx (Claudemir dk. 62 x), Hakan Arslan xxx, Emre Kılınç xx (Yasin Öztekin dk. 62 x), Mert Hakan Yandaş xxx, Fernando xx, Yatabare xx
Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Papp, Cofie, Derlek, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hakan Arslan (dk. 69), Mert Hakan Yandaş (dk. 74), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor)
(İHA)