Haberler » Spor » Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:51Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında 'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin şutu direkten döndü.

48. dakikada Orgill'in ceza içinde yerde kaldı. VAR'a giden Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

50. dakikada topun başına gelen Rodrigues, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

58. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikik atışında Ricardo Quaresma'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci Korcan kurtardı.

68. dakikada gelişen Ankaragücü atağında İlhan Parlak'ın sol çaprazdan yaptığı sert şut, az farkla dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x Bahattin Duran x İlker Takpak x Hakan Ülker x

MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker xx, Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx (Faty dk. 62 x), Lukasik xx, Lobjanıdze xx (Michalak dk 77 x), Oscar Scarione xx (İlhan Parlak dk. 55 x), Rodrigues xx, Orgill xx

Yedekler: Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Fatih Tultak, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kasımpaşa : Fatih xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Tarkan xx, İlhan xx (Anıl Koç dk. 72 x), Quaresma xx (Doğucan Haspolat dk. 90+4 ?), Ndongla xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 90+ 6 ?), Thiam xx

Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Çağtay Kurukalıp, Jorge Olıveıra Fernandes, Zvonımır Sarlıja

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Goller: Thiam (dk.7) (Kasımpaşa) Rodrigues (dk.50) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla, Quaresma (Kasımpaşa), Faty, Orgıll, Kulusic (Ankaragücü) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:30:34