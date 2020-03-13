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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

13.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:10
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Boldrin'in ortasında topa iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

73. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Friedrich son anda kurtardı.

81. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı kornerde Pazdan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

83. dakikada Kitsou'nun ortasında Rodrigues müsait durumda topa düzgün vuramadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Kerem Ersoy x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atila Turan xxx, Lukasik xx, Faty xx, Sedat Ağçay xx (Scarione dk. 67 x), Rodrigues xxx, Michalak xx (Saba dk. 75 x), Orgill xx (İlhan Parlak dk. 86 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık Çetin dk. 71 x), Moroziuk x, Talbi xx, Burak Albayrak x, Melnjak xx, Abdullah Durak xx (Tunay Torun dk. 56 x), Diomande xx, Boldrin xx, Garmash xx (Sasse dk. 81 ?), Samudio xx, Skoda xx

Yedekler: , Oğulcan Çağlayan, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Moroziuk (dk. 90+5) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Michalak, Kulusic (MKE Ankaragücü), Diomande (Çaykur Rizespor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor

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