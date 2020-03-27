Yüzbinlerce insana bulaşan koronavirüs on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Sosyal hayatı da durma noktasına getire koronavirüs nedeniyle Süper Lig maçları da ertelenmişti. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili olarak "Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış" ifadelerini kullandı.

PLAY OFF OYNANACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Başkan Özdemir, Türk futbolunun koronavirüs salgını nedeniyle içine düştüğü durumu en az hasarla atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ümitlerinin ve hayallerinin Türkiye'nin iyi olması ve Süper Lig'in oynanması şeklinde olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye'deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki şartların iyi olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

SÜPER LİG İPTAL EDİLECEK Mİ?

Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirterek, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan'ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu.