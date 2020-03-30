Yüzbinlerce insana bulaşan koronavirüs on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Sosyal hayatı da durma noktasına getire koronavirüs nedeniyle Süper Lig maçları da ertelenmişti. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili olarak "Hep birlikte gözlüyoruz" diyerek sürecin devam ettiğini açıkladı. Başkan Nihat Özdemir,"Yani yazın ligler oynanabilir mi" sorusuna, "Şu anda dünyaya bakıyoruz. UEFA'nın alacağı kararlar, elbette bizim ülkemizdeki durum... Bunlar düzelmedikçe, netleşmedikçe karar alınamaz. UEFA'nın Haziran sonuna kadar ligleri bitirme planı var ancak bunlar ülkeden ülkeye değişebilir" sözleri ile cevapladı.

SÜPER LİG İÇİ PLANLANAN TARİHLER?

17 NİSAN YA DA 24 NİSAN

1 MAYIS YA DA 8 MAYIS