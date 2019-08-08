Süper Lig ne zaman başlıyor? Derbiler hangi hafta oynanacak?

Süper Lig yeni sezonun başlamasına az bir süre kaldı. Futbolseverler, 2019-2020 sezonun başlamasını ve futbol hasretinin sona ermesini istiyor. Takımlar ise yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. TFF, Süper Lig ilk üç haftasının maç programını açıkladı. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon derbiler hangi hafta oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cemil Usta Sezonu olarak oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu, 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek. Süper Lig fikstürüne aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

SÜPER LİG 2019-2020 FİKSTÜRÜ

DERBİ MAÇLAR HANGİ HAFTALARDA?

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.

Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.

Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.