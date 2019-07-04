Süper Lig ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Süper Lig ekipleri, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Taraftarlar ise transfer edilen futbolcuları görünce yeni sezonu heyecanla bekliyorlar. TFF, Süper Lig 2019-2020 sezonunu Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta ismiyle oynanmasına karar verdi. 9 Haziran'da başlayan transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek olan Süper Lig ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

SÜPER KUPA 2019 TARİHİ VE YERİ

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.