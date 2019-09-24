Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (beIN Sport maç özetleri)

Süper Lig'de 5. hafta, dün yapılan iki maçla sona erdi. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir puan kaybederken Fenerbahçe galip gelmeyi başardı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftayı avantajlı kapattı. Geçen hafta yenildiği Alanyaspor'un da puan kaybetmesi Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi moral verdi. Bu hafta oynanan maçların özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE - BEIN SPORTS

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

GELECEK HAFTA PROGRAMI

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)