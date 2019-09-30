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Süper Lig puan durumu - 6. hafta toplu sonuçlar (beIN Sports maç özetleri izle)

Süper Lig 6. hafta maçları Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçı ile tamamlanacak. Haftanın en önemli maçı, ligin ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Lider Alanyaspor da ağırladığı Sivasspor ile berabere kaldı. Zirve değişmedi. Beşiktaş'ın kötü gidişi Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi ile devam ediyor.

30.09.2019 08:16Süper Lig puan durumu - 6. hafta toplu sonuçlar (beIN Sports maç özetleri izle)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçları bu akşam tamamlanacak. Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ile başlayan haftanın maçları bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçı ile tamamlanacak. Bu hafta gözler özellikle Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonuçları üzerinde idi. Ligin ilk derbisinde Türk Telekom Stadı'nda kazanan çıkmadı. 0-0 biten maç sonucunda Fenerbahçe 11 puana, Galatasaray 9 puana yükseldi.

Haftanın diğer önemli maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı ise farklı bitti. Fikret Orman'ın istifa ettiği ve son yılların en kötü lig başlangıcını yapan Beşiktaş, Trabzon deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'in lideri Alanyaspor, 6. haftada Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor, 15 puanla liderliğini ve rakipleri ile arasındaki farkı korudu. Süper Lig 6. hafta maç özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE

SÜPER LİG 6. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

27 Eylül Cuma:

Medipol Başakşehir 5- 0 Çaykur Rizespor

28 Eylül Cumartesi:

Yukatel Denizlispor 0-1 Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Demir Grup Sivasspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

29 Eylül Pazar:

İttifak Holding Konyaspor 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Antalyaspor 3-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gündem, Spor, Güncel

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