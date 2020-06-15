Süper Lig: Sivasspor: 1 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Sivasspor: 1 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
15.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:23
Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı.

28. dakikada Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45. dakikada Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xxx, Mustafa Savranlar xxx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Yandaş xx, Claudemir xx, Emre Kılınç xxx, Barış Yardımcı xx, Erdoğan xxx, Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Cofie, Kone, Papp, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Denizlispor: Tolgahan xx, Mustafa Yumlu x, Hugo Rodallega xx, Radoslaw Muraswki xx, Hadi Sacko xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Oscar Eduardo xx, Zakarya xx, Zeki Yavru x, Olcay Şahan xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Tıago Lopes, Muhammet Özkal, Marc Mbamba, Sedat Şahintürk, Ogenyı Onazı, Alihan Kalkan, Syam Youssef, Özgür Çek

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Yatabare (dk. 45 ) (Sivassspor)

Kırmızı kart: Zeki Yavru (dk. 43) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç (Sivasspor), Rodellega (Denizlispor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizlispor, Olcay Şahan, Sivasspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Spor
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Spor
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Club Brugge, Galatasaray’dan kiraladığı Diagne’nin sözleşmesini feshetti Spor
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Rıdvan Dilmen, Muslera’nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Spor
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Spor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben’in sözleşmesini feshetti Spor
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Spor
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Alex’ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Spor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Haberler››Spor››Süper Lig: Sivasspor: 1 Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:37: PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak - Spor 22:36: Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyata alındı - Spor 22:15: Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor - Spor 22:07: Son dakika haber... Futbol: Süper Lig - Spor 22:03: Trabzonspor, İstanbul'a geldi - Spor 21:39: Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz - Magazin 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber