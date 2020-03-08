Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.
08.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:29
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor , Galatasaray 'ı ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Etiketler : Galatasaray, Sivasspor, Spor
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