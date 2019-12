Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı

İstikbal Mobilya Kayseri spor 'ın olağan genel kurulunda Berna Gözbaşı başkan olarak seçildi. Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, hiçbir kavganın ve çekişmenin içinde olmak istemediğini söylerken, "Ben buraya yüreğimi koydum" dedi.Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'un olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gergin başlayan genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan olarak seçilirken, Gözbaşı aynı zamanda Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı oldu.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy genel kurula katılmadıSadece kulüp delegelerinin içeri alındığı kurulda, taraftarla polis arasında yaşanan gerginliğin ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy kurula katılmadı. MHP İl Başkanı Serkan Tok ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile birlikte taraftarları sakinleştiren Ersoy, "Biz bugün buraya Kayserispor'umuzun olağan genel kongresine geldik. Sükunet içerisinde geldik, sakin bir şekilde geldik. Hep birlikte gelelim, burada görüşlerimizi beyan edelim, beyan ettikten sonrada taraftar neye karar verirse, Kayseri kamuoyundaki insanlar neye karar verirse, bizim tanımadığımız delegeler neye karar verirse hukuk çerçevesi içinde kongremizi yapalım, yeni yönetimimizi seçelim, Kayserispor'umuzu düştüğü yerden çıkartalım diye buraya geldik. Destek amaçlı geldik. Geldiğimiz noktada maalesef Kayserispor tarihinde görülmemiş bir hadise ile karşılaştı. Delege olmayan arkadaşların içeri alınmaması, taraftar gruplarının içeri alınmaması ile karşı karşıyayız. Böyle bir durumda da bizim yapacağımız tek şey şu olur. Eğer diyorsanız ki 'Delege bizim, biz kendimiz ibra ederiz' diyorsanız buyurun edin. İnsanların ve kamuoyunun vicdanında, gerçek Kayserispor'luların vicdanında siz hiçbir zaman ibra olamazsınız, bunu da böyle bilin. Bu işin peşini bırakmayacağız. Burada ibra olması demek bir anlama gelmiyor. Burada yapılan yolsuzlukların hepsini tek tek ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.Protokol Berna Gözbaşı'yı yalnız bırakmadıKurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un eski başkanlarından Recep Mamur, Erol Bedir, ilçe belediye başkanları katıldı. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kurul, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, mali tabloların okunması ve müzakeresi, yönetim kurulunun idari, mali ve hukuki yönden ibra edilmesi ve denetim kurulunun idari, mali ve hukuki yönden ibra edilmesi ile devam etti.Kurulun açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserispor şuanda bulunduğu durum itibariyle arzu ettiğimiz yerde değil. Bu hali de yakışmıyor. Şu 2 haftalık süreç içerisinde Berna hanımın yaptığı fedakarlık gerek mali yönden gerekse iyi niyetiyle yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini iş dünyasında kanıtlamış olan bir iş kadını olarak Kayseri'mizin gururu. Şimdi de bu güzelliklere bir hamle daha yapacak. Medeni cesaretine hayranım. Bu aşamadan sonra bizlere konuşmak değil, bizlere değerli başkanımıza ve yönetimine sahip çıkmak düşer. Kayseri'mizin bunu yapacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı."Kayseri için başımı beladan belaya soktum"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Bir insanın doğduğu yeri sevmesi fıtridir, doğuştandır. Bu sonradan elde edilmez. Herkes doğduğu yeri sever. Dağ başında da doğa orayla alakalı bir övgüyle bahseder. Görmediği babasının memleketine bile insan kökleri oradan geldiği için bir sempati duyar. Biz memleketimizi seviyoruz. Sevmek için çok sebebimiz var. Atalarımız burada, buranın havasını soluduk. Daha sonra vatandaşlarımız bana yüksek oylarla 5 dönem belediye başkanı seçtiler. Bende onların güvenlerini boşa çıkarmamaya çalıştım. Bu vefalı insanlara karşı giderken yüzleri gülsün, haklarını helal etsinler diye gece günüz demedim, çalıştım. Üzerime lazım olmayan çok işlerle de uğraştım. Sanayide batan bir sanayici varsa gidip koluna girmişimdir. Kayseri'de bir kötülük varsa gidip başımı beladan belaya sokmuşumdur. Affedersiniz, 15 yaşındaki kız çocuklarından prim sağlayacaklar varsa, kafalarını kırmak için beladan belaya girdim" diye konuştu."Hesapları mali müşavire teslim edelim, ne var ne yok ortaya çıksın"Özhaseki, "Ortalıkta bir takım rakamlar dolaşıyor. Yeni yönetim gelsin, bağımsız bir denetçiye, yeminli bir mali müşavire hesapları teslim edelim ne var ne yok tek tek baksınlar. Bu benim önerimdir. 25 sene öncesine kadar incelesinler. Benim belediye başkanlığımda dahil olmak üzere incelesinler. Benim kulüp başkanlığımda dahil olmak üzere incelesinler. Eğer bir şey varsa herkes bunun hesabını versin. Hiç kimse bunun altında kalmasın. Biz şeffaflıktan ve doğruluktan yanayız. Şimdi skor olarak iyi durumda değiliz ama bu ilk defa olmuyor ki. Daha öncede oldu, ne yapalım. İyi olsun isterdik. Bunun içinde her türlü riski alarak hep birlikte çabalıyoruz. Düzelir mi, vallahi düzelir. Daha öncede 11 puanla alındı, kulüp kurtuldu. Yine olur. Böyle bir şeyde hep beraber desteğimiz lazım. İhtilaf lazım değil, kavga lazım değil. Buradan çıktığımız da Berna hanıma teşekkür edip, dua etmemiz lazım. Bir hanımefendi ortaya çıkmış 'Ben yükü kaldıracağız' diyor. İnşallah buradan daha güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde bir ortamda çıkalım. Kimsenin kafasında da 'burada bir hırsızlık var mıydı kardeşim' diye kalmasın. 'Acaba Haseki başkan çıktı da onlara destek veri, oradaki kötülüğü örtüyor mu?' diye düşünmesin. Rahmetli babam mezardan kalksa gözüm görmüyor. Yetimin malında gözü olanın gözü çıksın diye de dua ediyorum. Bunun yolu kavga değil. Bunun yolu bağımsız yeminli deneticilerin hesaplara tek tek bakması, orada bir kötülük varsa dışarıya ilan ederek doğru savcılığa gitmesidir. Buna hiç kimse mani olamaz, olunmasında zaten. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Kayserispor'umuza desteğimizi devam ettirelim. Bu şehrin adını yüceltelim" şeklinde konuştu.Berna Gözbaşı: "Takım şu an bu durumda olmasaydı, bunu bana bırakmazlardı"Süper Lig tarihinde ilk defa kadın başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı da, kurulda yaptığı konuşmada hiçbir siyasi çekişmenin içerisinde olmak istemediğin dile getirerek, şunları söyledi:"Bunu her zaman söylüyorum. Takım şuan bu durumda olmasaydı, bunu bana bırakmazlardı. Takım düşerse de bu benim sorunum değil. Elimden geleni yapacağım. Çok mücadeleci olduğum bilinir. Bu 2 haftalık süreç içerisinde gece mi gündüzüme kattım. Bunlar sadece bizim kulübümüzün sorunu değil. Futbol sektöründe maalesef cari açık var. Biz burada cari açık veriyoruz. 80 milyonluk ülkemizde 18 takıma 20 oyuncu olsa biz 400 oyuncuyu çıkaramıyorsak bence birçok şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunları hem spor bakanımızla hem de ticaret bakanımızla konuşmak istiyorum. Ben ihracatçıyım. 1 doları bir Euro'yu ülkeye getirmek için inanılmaz mücadele veriyoruz. Ayağına top değmeyen, takıma katkısı olmayan yabancı oyunculara dövizle borçlandığımız için bu işin sonunda bana da söylenecek. Bu sadece bizim kulübümüzün sorunu değil. Bütün kulüplerin sorunu. Bir bankadan kredi çektiğimizi düşünün. Zaman içerisinde kur artıyor. Borçlanmazsanız bile TL olarak borç artmış görünüyor. Bu konuda gelmiş geçmiş bütün başkanlarımıza da yorum yaparken ekonominin gerçeklerini, faizlerin nereden nereye geldiğini düşünerek yorum yapın. Değerli bakanımız denetim yapılmasını söyledi. Kamu vicdanı açısından bu beni de çok rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben hiçbir kavganın içerisinde olmak istemiyorum. Hiçbir çekişmenin içerisinde olmak istemiyorum. Bu bir tek benim davam değil. Bu şehrimizin davasıdır. Avrupa'da bize 'Kadınları eve kapattınız' deniliyor. Benim ülkemde kadınlar eve kapanmadı. Ülkemizin şehrimizin tanıtımını konuşalım. Şimdi pastırma tartışılıyor, Kastamonu'nun mu, Kayseri'nin mi. Ben dünyadaki bütün kadın kulüp başkanlarını çağırıp Erciyes'te pastırmayı tanıttığım zaman kazanacağımız katkıları konuşalım. Bana reklam yapıyor diyorlar. Ben, 2007 yılından beri Türkiye'nin en iyi kadın girişimcisi oldum. Cumhurbaşkanımızdan kaç kere ödül aldım. Benim burada ne üne nede şöhrete ihtiyacım yok. Ben bunu şehrim ve takımım için yaparsam başka bir derdim yok. Kulübü siyasetten uzak tutalım. Ben bu siyasi kavgalar içerisinde olmak istemiyorum. Ben buraya yüreğimi koydum. Yapabilirsem en güzelini yapmaya çalışacağım. Yapamazsam koltuklara yapışmak benim hiç huyum değil. 'Yapamıyorum, lütfen özrümü kabul edin' der, bırakıp giderim. Lütfen artık bu kulüp üzerinden tartışmaları, eski yeni kavgaları artık bitirelim. Kadın birleştiricidir. Sporsa en çok birleştiricidir. Tribünlere dolduğumuzda ne dil, ne din, ne ırk ne de partinin hiçbir önemi yoktur. Biz hep birlikte maça gidelim. Bu haftada çok önemli final maçımız var. Ölüm kalım savaşı."Yeni yönetimBerna Gözbaşı başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde:"Mustafa Tokgöz, Semra Demirer, Ali Kaynar, Süleyman Akın, Mustafa Gülsoy, İsa Gün, Ahmet Solak, Gökhan Çetinsaya, Ali Süslü, Burhan Topuz, Soner Topsakal, Onur Gözbaşı, Rıfat Pehlivan, Yücel Şahin, Oğuz Ortaköylüoğlu, Hasan Köse, Nurullah Mert Kahyaoğlu." - KAYSERİ