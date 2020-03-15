Menü
Haberler ›› Spor ››Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

15.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:17
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor , sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi

24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Demba Ba x

Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, de Souza, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir) - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Bakan Koca, Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi