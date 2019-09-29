Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor
, sahasında Beşiktaş
ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalarla buluştu. 1-0
41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Karius'dan dönen top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalara gitti. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan
Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Trabzonpor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xxx, Kamil Ahmek Çörekçi xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Sturridge, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Necip x, Caner xx, Hutchinson x, Dorukhan x, N'Koudou x, Oğuzhan x, Boyd x, Burak x
Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens, Diaby
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Sosa (dk. 42) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Hüseyin (Trabzonspor) Dorukhan, Necip (Beşiktaş) - TRABZON