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Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı.

28.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:57 Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında ile İstikbal Mobilya karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Sörloth'ün pasında topla buluşan Sturridge meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1

65. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafa vuruşunda Mert Kula'nın eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sturridge kaleci İsmail'in solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1

71. dakikada Sturridge'nin pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail'den dönen meşin yuvarlağı geriden gelen Abdulkadir Parmak tamamladı. 5-1

82. dakikada Ömer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Erce'nin solundan ağalarla buluşturdu. 5-2

90+2. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sörloth meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağalarla buluşturdu. 6-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx (Erce Kardeşler dk. 54 x), Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Sturridge xxx (Cafer Tosun dk. 83 ?), Sörloth xxx

Yedekler: Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Emirhan x, Mert Kula x (Selahattin dk. 77 x), Osman Can Çötür x, Yasir Subaşı x, Brice Djedje x, Hasan x, Emre Demir x, Ömer Uzun x (Ümran Zambak dk. 85 ?), Ziya Alkurt x (Furkan dk. 62 x), Kravets x

Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan, Barış

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

Goller: Sörloth (dk. 7 ve 90+2), Nwakaeme (dk. 38), Sturridge (dk. 47 ve 65 pen.), Abdulkadir Parmak (dk. 71) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Mert Kula, Yasir Subaşı (Kayserispor) - TRABZON

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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