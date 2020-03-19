Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Süper Lig ve diğer spor müsabakaları hakkında karar verildi! - Magazin

Süper Lig ve diğer spor müsabakaları hakkında karar verildi!

FLAŞ... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in ertelendiğini açıkladı.

19.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:00
Süper Lig ve diğer spor müsabakaları hakkında karar verildi!

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere& ; ara verildiğini açıkladı.



Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.



Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı;

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli.



Ülke genelinde bulunan yurtlarımızın karantina çtedbirleri açısından önemi var. 14 şehirde 35 yurdumuzu sağlık bakanlığımıza açtık. Öğrencilerimiz tatil döneminde evlerine gitmeyi tercih etti. Bu dönemde onlardan para almadık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyorum.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Magazin
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Magazin
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Magazin
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Magazin
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Magazin
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Magazin
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading