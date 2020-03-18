Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin seyircisiz olarak devam edeceğini açıklaması üzerine, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de görev alan birçok oyuncu karara tepki gösterdi.
18.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:10
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ve dünya futboluna da darbe vururken futbolseverlerin dikkatle takip ettiği tüm büyük ligler, erteleme kararı aldı.
UEFA'nın dün yaptığı toplantısı sonrası EURO 2020, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni ileri bir tarihe ertelemesi sonrası Rusya ve Ukrayna'daki liglerde ertelenirken, Avrupa'da maçlara devam eden tek ülke olarak Türkiye kaldı.
BÜYÜK TEPKİ VAR
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısında maçların seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig'de forma giyen futbolcular, alınan bu karara tepki gösterdi.
İşte gösterilen tepkilerden bazıları;
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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Yorumlar (7)
BY-X:Sırf Galatasaray açıktan dile getirdi diye maçlar oynansın diyen hazımsızlar şampiyonluğunuz batsın 3 puanınız batsın. Yine ittifak olun. Aslında gizliden gizliye sizde ertelenmesini istiyorsunuz ama ne var ki Galatasaray dile getirdi Fatih Terim dile getirdi. İttifakınızı bozmayın sakın. Ağlıyorlar diyorsunuz ama inşallah bu işin sonunda sizler ağlamazsınız.
CSS:bizde işe gidiyoruz otobüs metro kullanıyoruz günde 100-200 müşteri giriyor ayrıca kapalı mekanda çalışıyoruz maçlar iptal olursa seni de bizim dükkana bekliyoruz YEKTA KURTULUŞ
IHTIYAR:MECBURSUNUZ ULAA. O PARALARI BANA VERİN BEN OYNARUM. İYİCE ŞIMARDINIZ. MİLLET AÇÇ AÇÇ
İŞCİ:bu ülkede futbolcular insanda diğerleri ne o zaman sadece onlar çakışıyor sanki bizlerde işe gidiyoruz bizimde ailemiz var işyerinde kaç kişi ile temas kuruluyor artı her işcinin kendi ailesi içinde temaslarınıda katarsak hiç kimse çalışmasın hayat dursun o zamanbizlerden daha iyi şartlarda calısıyolar birde tepki gösteriyolar
YAKUT:ulan sporcu kardeşlerimiz! bizde üç kuruş para için çabalayıp duruyoruz. bizde çalışmayalım o zaman sonuç ne olacak. sizin farkınız ne bizden çıkın işinizi yapın. bu kadar ağlayıp zırlamaya gerek yok.
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