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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

21.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:25 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak'ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x, Gueilherme xx, Donald x, Fofana xx, Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Chalali, Buğra Çağıran, Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Morozyuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Diomande xx, Boldrin xx, Vetrih, Umar xx, Oğulcan xx

Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Attamah, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic, Samudio

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Oğulcan (dk. 5) (Ç. Rizespor)

Sarı kartlar: Mustafa, Robin (Y. Malatyaspor) - MALATYA

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Kaynak: İHA

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