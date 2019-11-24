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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

24.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:10Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde 'yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Robin xx, Mustafa xx, Chebake xx, Sakıb xx, Acquah xx, Gökhan xx (Fofana dk. 82 ?), Guilherme xxx (Donald dk. 78 x), Bifouma xx (Ahmed 90+4 ?), Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Zanka x, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Emre xx (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses xx, Tolga x (Jailson dk. 85 ?), Ozan xx, Alper x (Rodrigues dk. 71 x)

Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

Kaynak: İHA

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