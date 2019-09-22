Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray
'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.
22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.
28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chabake x, Mustafa x, Robin Yalçın xx, Sakıb xx, Afriyie x, Chaalali x, Guilherme x, Rahman Buğra xx, Donald x, Jahovic xx
Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk, Eren, Erkan, Fofana, Mina
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Seri xxx, Adem xx, Ömer Bayram xxx, Babel xx, Andone x
Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor) - MALATYA