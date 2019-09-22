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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

22.09.2019 20:03Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.

22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.

28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chabake x, Mustafa x, Robin Yalçın xx, Sakıb xx, Afriyie x, Chaalali x, Guilherme x, Rahman Buğra xx, Donald x, Jahovic xx

Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk, Eren, Erkan, Fofana, Mina

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Seri xxx, Adem xx, Ömer Bayram xxx, Babel xx, Andone x

Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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