Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx, Hadebe xx, Özer xx, Erkan xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Chaalali xx, Bifouma xx, Fofana xx, Jahovic xx
Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir: Mert xx, Chedjou xx, Ponck xx, Behich xx, Çaiçara xx, Azubuıke xx, Soner xx, Elia xx, Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Chaalali (Yeni Malatyaspor) - MALATYA