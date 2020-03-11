Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
11.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:32
Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor 'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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