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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (ilk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor.

07.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:13Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (ilk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

26. dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2

43. dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Donald xx, Mustafa Akbaş xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Acquah xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Hadebe, Fofana, Chaleli, Mina, Özer

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

DG Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih xx, Hakan Arslan xxx, Mert Hakan Yandaş xxx, Emre Kılınç xx, Fernando xx, Kone xx

Yedekler: Zülfikar Yıldırım xx, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30) (Sivasspor), Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Fernando (Sivasspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Hakan Arslan, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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