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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

07.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:11Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG 'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Arouna Kone'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Emre Kılıç, dönen topu ağlara gönderdi: 1-3

79. dakikada girdiği mücadele sonrası sakatlanan Eren Tozlu teknik ekibe oyuna devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı. Yeni Malatyaspor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Donald x, Mustafa Akbaş x, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Acquah xx (Ahmed Ildız dk. 74 x), Guilherme xx, Gökhan Töre x (Eren dk. 67 x), Bifouma xx (Fofana dk. 58 x), Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Hadebe, Chaleli, Mina, Özer

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

DG Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xxx, Appindangoye xxx, Caner xxx, Uğur Çiftçi xxx, Fatih xxx, Hakan Arslan xxx, Mert Hakan Yandaş xxx (Traore dk. 84 ?), Emre Kılınç xxx (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando xxx (Erdoğan dk. 60 x), Kone xxx

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Armin Djerlek, Volkan Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor), Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30), Emre Kılınç (dk. 55) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Chebake, Guılherme (Yeni Malatyaspor), Fernando, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Erdoğan (Sivasspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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