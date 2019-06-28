Süper Lig yeni sezona ismi verilen Cemil Usta kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu , 2019-2020 Süper Lig sezonuna Cemil Usta'nın ismini verdi. Her sene farklı bir efsane futbolcunun ismi verilen Süper Lig'de bu sene Cemil Usta Sezonu oynanacak. Trabzonspor 'un unutulmaz kaptanı ve A Milli Takımın oyuncularından Cemil Usta kimdir?

CEMİL USTA KİMDİR?

Cemil Usta, 1 Ocak 1951 tarihinde Trabzon 'da doğdu. 1967 tarihinde futbol kariyerine başlamış ve ardından da 3 senelik Trabzonspor ile sözleşme imzalamıştır. O yıllarda 2.Lig'de bulunan Trabzonspor , 1974 tarihinde birinci lige çıktı. Cemil Usta da Trabzonspor'un takım kaptanı oldu.

Dozer Cemil, Trabzonspor'da kaptanlık yapmaya başladıktan sonra 2 defa şampiyonluk yaşadı.Trabzonspor- Liverpool maçı ise onu unutulmazlar arasına ekledi. Bu maçın 62. dakikasında penaltı atışını gole çeviren Cemil Usta, Liverpool 'un uzun zaman sonra yenilmesini sağladı.

Trabzonspor'da gösterdiği örnek futbolu ile 1976 tarihinde Milli takıma çağrılan Cemil Usta, ilk kez Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sahaya çıktı.

Dozer Cemil, 1979 tarihinde Trabzonspor takımının yetkilileri tarafından takımdan gönderilmek istenmiş bunun üzerine ise efsane futbolcu futbol hayatını noktalama karar almıştır.

14 Ağustos 1983 tarihinde jübile yapan Dozer Cemil, Trabzonspor ile Orduspor arasında oynanan maçta son defa Trabzonspor formasını giydi.

Futbol yaşamını bitirdikten sonra Trabzonspor takımının altyapısında çalışmış olan Cemil Usta, bir müddet burada çalışmasının ardından bu görevden ayrıldı ve 2000 tarihinde felç geçirmiştir.

15 Mart 2003 yılında ise yaşadığı evine giderken ani bir kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Hayatının son yıllarında maddi açıdan çok zorluk çekmiş olan ünlü futbolcu, Trabzonspor taraftarı için unutulmaz bir isimdir.

Ölümünden sonra Trabzon'da bazı yerlere adı verilmiş olan efsane futbolcu için 2019 yılı ile birlikte Trabzonspor kulübü de harekete geçmiş ve onu unutmayarak 2019 sezonunun Dozer Cemil sezonu olması için girişimlere başlamıştır