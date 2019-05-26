Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Bitiyor! Küme Düşen 2 Takım Belli Olacak / Canlı

Süper Ligde 2018-2019 sezonu bugün oynanan 4 maçla bitecek. Süper Ligden düşecek son iki takımın belli olacağı günde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la, Göztepe evinde Ankaragücü ile, Kayserispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bursaspor ise deplasmanda Yeni Malatya ile oynuyor.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

FENERBAHÇE 1-1 ANTALYASPOR

Fenerbahçe 13. dakikada Zajc'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Antalyaspor 33. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle skoru eşitledi.

GÖZTEPE 1-0 ANKARAGÜCÜ

Ev sahibi Göztepe 14. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle skoru 1-0 yaptı.

KAYSERİSPOR 0-2 BB ERZURUMSPOR

Konuk ekip BB Erzurumspor 13. dakikada Taylan Antalyalı golüyle öne geçti.

Erzurumspor, Sunu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

YENİ MALATYASPOR 0-2 BURSASPOR

Bursaspor'un 4. dakikada Issam Chebake'nin kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Bursaspor'da Umut Nayir, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.