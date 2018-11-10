Süper Ligde Erzurumspor Kazandı, Fenerbahçe Düşme Hattına Geriledi

Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Haftaya 8 puanla başlayan Erzurumspor, 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada ise Taylan Antalyalı'nın golleriyle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Göztepe'nin tek sayısı Yasin Öztekin'den geldi.
FENERBAHÇE DÜŞME HATTINA GERİLEDİ
Bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken, Erzurumspor 11 puana yükseldi. Ligin 12. haftasına 10 puanla 15. sırada giren Fenerbahçe, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi. Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın Alanyaspor'la oynayacak.
Fenerbahçe,Erzurumspor Kulübü
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:55