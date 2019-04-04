Süper Ligde Haftanın Hakemleri Açıklandı

<p>İşte TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan listeye göre maçların saatleri ve görev alacak hakemler;</p><h3>YARIN:</h3><p>20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek</p><h3>6 NİSAN CUMARTESİ:</h3><p>16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler </p><p>16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler </p><p>19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu</p><h3>7 NİSAN PAZAR:</h3><p>13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük </p><p>16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım </p><p>16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan </p><p>19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar</p><h3>8 NİSAN PAZARTESİ:</h3><p>20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler</p>